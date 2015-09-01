Красич был в шаге от перехода в «Габалу»

Бывший игрок ЦСКА Милош Красич был близок к переходу в азербайджанскую «Габалу».Стороны пришли к согласию касательно финансовых условий контракта, но в последний момент наставник "Габалы" Роман Григорчук сделал выбор в пользу аргентинца Факундо Перейры.

Григорчук опасался, что серб, долгое время остававшийся без игровой практики, мог бы не набрать оптимальную форму к первому матчу группового этапа Лиги Европы. В итоге Красич перешел в польскую "Лехию".