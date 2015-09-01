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    Красич был в шаге от перехода в «Габалу»

    Бывший игрок ЦСКА Милош Красич был близок к переходу в азербайджанскую «Габалу».Стороны пришли к согласию касательно финансовых условий контракта, но в последний момент наставник "Габалы" Роман Григорчук сделал выбор в пользу аргентинца Факундо Перейры.

    Григорчук опасался, что серб, долгое время остававшийся без игровой практики, мог бы не набрать оптимальную форму к первому матчу группового этапа Лиги Европы. В итоге Красич перешел в польскую "Лехию".

    Источник: Azerifootball.com

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    01.09.2015 14:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +43

      noHbI4 1 сентября 2015, 18:32

      В юве он стал заметно сдавать из-за недоверия тренера ... а потом совсем сломался...

      0
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 1 сентября 2015, 16:48

      Даа!В ЦСКА и в Ювентусе он играл прекрасно,а потом как замкнуло...жаль

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 1 сентября 2015, 15:49

      А когда-то он был отличным игроком,что с ним стало,удивительно!

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