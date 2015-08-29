Моуринью: «Поймал себя на мысли, что нужна четвертая замена»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью пообщался с прессой после поражения от «Кристал Пэлас» (1:2). Наставник считает, что его команда не заслужила победы.

«Кристал Пэлас» показал, что они были в совершенстве готовы к сегодняшней игре. Команда была готова, футболисты, болельщики – они продемонстрировали фантастическую решимость. Удача сопутствовала им, но сегодня они заслуживали многого. Мы же, думаю, заслужили больше, чем получили в итоге, но не заслужили победы».

Моуринью отметил, что некоторые игроки «Челси» действовали не лучшим образом.

«Рефери допустил грубую ошибку, не назначив пенальти при счете 0:0. Но в большей степени результат был предопределен игрой соперника. Я не доволен тем, какой футбол показал «Челси». Игра команды зависит от одиннадцати футболистов. Не могу сказать, что сегодня одиннадцать человек действовали хорошо. У двоих или троих качество индивидуальной игры было далеко от идеала. Я корю себя за то, что не заменил кого-то из них, а держал на поле на протяжении всего матча. Сделав третью замену, я поймал себя на мысли, что нужна четвертая».

Кроме того, тренер сказал, что поражение не скажется на трансферной кампании «Челси».

«Не думаю, что сегодняшнее поражение повлечет за собой трансферы. Я представил проект того, как должна выглядеть команда, 30 апреля. Это не делается 29 августа. Мы должны прибавлять», – говорит Моуринью.