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    Глушаков: «Сейчас мы не приезжаем на тренировки как на каторгу»

    Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как ему работается под руководством Дмитрия Аленичева.

    В футболе Аленичева для вас сейчас все разложено «по полочкам», как вы любите?

    - Да. Дмитрий Анатольевич доходчиво объясняет. Игрокам все понятно. И мы сейчас получаем удовольствие от игры. Не приезжаем на тренировки как на каторгу.

    После игры с ЦСКА главный тренер красно-белых отмечал, что хотел бы видеть в вашем исполнении больше дальних ударов.

    - Естественно, это необходимо делать. Но сейчас такой футбол, что соперники редко позволяют бить по воротам, сразу тебя накрывают. Когда же есть возможность, стараюсь ее использовать. Но бывает еще так: ты уже набегаешься за всю игру и еле дышишь, а в это время нужно сильно ударить по воротам. А силенок-то уже нет.

    Источник: ФК «Спартак»

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    29.08.2015 15:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      Ak-R 29 августа 2015, 20:43

      ЧМО

      0
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    • ...
      Рейтинг: +239

      Caesar555 29 августа 2015, 17:03

      Отправить бы вас на тренировку к Магату, тогда каторга показалась бы вам раем.

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 29 августа 2015, 16:35

      Интересно, а почему раньше молчали в тряпочку?
      Где все эти принципиальные борцы за справедливость держали свои острые языки?

      И не случится ли так, что едва облажается Аленичев и будет заменён на кого-нибудь вроде Титова -- вся пресса примется рассказывать уже про "каторгу при Аленичеве", а?

      Почему-то вся эта пустословная критика после ухота спартаковских тренеров смотрится недостойно и не правдиво.

      1
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN > ФК Зенит всея Руси 29 августа 2015, 16:50

      он когда из ЛОКО ушел столько дерьма в прессу слил...что от него до сих пор воняет

      0
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V > footballforeverNN 29 августа 2015, 17:50

      Ничего он не сливал. А вонь которая идет от Локомотива и Смородской, это не вина Глушакова. Такой клуб,такой президент. Что поделаешь?

      2
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN > Pravdin_V 29 августа 2015, 18:33

      заткни е**ло

      1
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 29 августа 2015, 16:01

      прогнулся балабол

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