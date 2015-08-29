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    Мутко: «Мы готовы выделить деньги на стадион «Торпедо»

    Министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал ситуацию вокруг стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова. Напомним, вероятнее всего арена будет реконструирована в течение 5-10 лет, а на части территории могут возвести жилые дома.

    «Я противник застроек спортивных сооружений. Сегодня стадион "Торпедо" попал в частную собственность, Прохоров делает реконструкцию всего объекта. Без позиции жителей этого делать нельзя. Правительство Москвы утверждает концепцию застройки. Писал письмо Сергею Собянину, могу еще раз сделать это. Мы готовы выделить деньги на "Торпедо". Пусть там будет, например, центр для сборной России. Но это частный стадион», - заявил Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.08.2015 13:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23

      Трувор 29 августа 2015, 15:53

      Можно замутить..

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