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  • Ринат Билялетдинов: «Нашим детишкам будет сложно приспособиться к мощной игре «Ливерпуля»

Ринат Билялетдинов: «Нашим детишкам будет сложно приспособиться к мощной игре «Ливерпуля»

29 августа 2015, 11:06
5

Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился своим мнением о жеребьевке групповой стадии Лиги Европы, по итогам которой соперниками казанцев стали «Ливерпуль», «Бордо» и «Сьон».

«Из Англии нам могла попасться только одна команда, и она попалась. Я очень доволен, потому что я несколько раз был на стадионе «Ливерпуля» «Энфилд Роуд», рядышком, буквально 800 метров, стадион «Эвертона» «Гудисон Парк». Когда там выступал сын, я при первой возможности наведывался в Ливерпуль. Город мне не чуждый, сама аура, атмосфера. Когда болельщики будут петь гимн «Ливерпуль, ты не будешь один», это дорогого стоит, это надо послушать. Это мощная команда английской направленности: движение, движение, атлетическая борьба. Очень сложно будет нашим детишкам приспособиться. Только Динияр представляет, что это такое. Он участвовал и в дерби с «Ливерпулем», знает, как противостоять этой мощной команде. Стиль определяют игроки. В той команде, когда я смотрел, играли Джеррард, Кейт. Там команда была под один стиль, сейчас немножко другой: молодые звездочки. Тут надо поизучать.

Что касается «Бордо», не готов сразу дать анализ этой команды. Знаю, что там играл в своe время Алексей Смертин. Кавенаги после «Спартака» поехал туда. Что из себя представляет команда сейчас? В том году мы интересовались темнокожим нападающим, под два метра ростом. Мы просматривали, не знаю, остался ли он там сейчас.

Швейцарский футбол – смотря какой кантон. Ближе к Германии одна направленность, ближе к Лугано итальянский стиль преобладает, ближе к Женеве французский. Стили, конечно, переплетаются, везде приветствуется скоростной атлетичный футбол. Подъeм швейцарского футбола во многом связан с чемпионатом Европы 2008 года. Он даeт свою отдачу все семь лет. Команда наверняка боевитая. Слабых команд нет, все научились играть. Другое дело, кто умнее, быстрее.


Рад за ребят и рад жребию. Такие матчи часто не бывают. Отличная возможность сразиться с серьeзными клубами», – сказал Билялетдинов.

Источник: ФК «Рубин»
Лига Европы Россия Рубин Билялетдинов Ринат
Комментарии (5)
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Ver
1440837131
А зачем же приспосабливаться...играть нужно так, чтоб соперник приспосабливался...иначе побед не видать...
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Димон Алма-Ата
1440837814
К Бердыевскому Рубину Барселона приспособиться не могла, а тут только сыночек знает как играть
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stas-kst
1440839694
если он своих игроков называет детишками, то я совсем не удивлен их турнирному положению...
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BorisoW
1440841139
Судя по месту Рубина в чемпионате,реально детишки...
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ZILANT
1440876284
Оно и видно, что ты и сам нянечка еще.
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