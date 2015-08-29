Видеотрансляция матча «Челси» – «Кристал Пэлас» – на «Бомбардире»

«Челси», после потери очков на старте продолжающий погоню за оторвавшимися конкурентами, сегодня в рамках 4-го тура Английской Премьер-Лиги встретится с «Кристал Пэлас», который с двумя победами в активе располагается выше команды Моуринью.

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Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Челси» – «Кристал Пэлас». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 17:00!