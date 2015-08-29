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    Веркаутерен: «В игре с «Зенитом» не помешает немного удачи»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен рассказал о своих ожиданиях в матче 7-го тура РФПЛ с «Зенитом».

    – Как команда себя ощущает после победы над "Кубанью"? Рабочий настрой сохраняется?

    – Мы сохранили спокойствие после той игры. Команда была очень спокойной, но внимательной, сконцентрированной на подготовке. Эйфории не было. Каждый занимался своим делом.

    – "Зенит" – это один из флагманов российского футбола, в их составе много звездных игроков. Однако в этом сезоне питерцы теряли очки дома. Что нужно сделать "Крыльям", чтобы повторить это еще раз?

    – Сделать то, что и "Краснодар" – не пропускать голов, очень хорошо защищаться. Использовать свои шансы, которые могут появиться в игре, а таких шансов много не будет. Ну и немного удачи тоже не помешает. Нужно играть очень организованно и дисциплинированно.

    – В РФПЛ всего два тренера-иностранца и они встречаются между собой в следующем туре. Эту игру можно назвать особенной, хранящей в себе особый подтекст?

    – Совсем нет. Я играю не против тренера. Команда будет играть против другой команды. Конечно, я буду очень рад встретить хорошего и именитого тренера. Но самое важное для меня – результат моей команды.

    – Новый защитник "Крыльев" Шелдон Бато сможет сыграть в Санкт-Петербурге?

    – Бато очень хорошо адаптировался, поскольку он уже работал со мной. Он знает свои задачи. Также является плюсом то, что он имел игровую практику вплоть до последней недели перед своим приездом в Самару. Физически он готов. Мы лишь провели его восстановление после перелета. На сегодняшний момент мы готовы без проблем использовать Шелдона на нескольких позициях. Поэтому если мы успеем в пятницу его зарегистрировать, то он будет в обойме и, может быть, даже в стартовом составе.

    – Сам Бато говорил о своей универсальности на поле. Вы уже видите, где он сможет сыграть в ближайшем матче?

    – Мы будем использовать его максимально полезно для команды. Если нужно, он сыграет в центре защиты. Но он может сыграть и левого защитника, и правого полузащитника, и в центре полузащиты. Может и забивать голы при стандартах. Это важно для команды.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    29.08.2015 01:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +282

      cканер 29 августа 2015, 15:58

      как с Анжи?

      0
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      Рейтинг: +37

      Venegant 29 августа 2015, 10:52

      А я почему то представил всем известного шелдона из сериала защитником, улыбнулся :)

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 29 августа 2015, 06:38

      Ой!
      А этот Шелдон Бато не негр случайно? А то они всё бегут и бегут из Африки своей, при этом добрые европейцы, вместо того чтобы их в море оставить, по старой австрийской привычке, в кунгах автомобильных душат.

      0
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      Рейтинг: +27

      -Сивый Мерин- 29 августа 2015, 01:16

      Удача не поможет,только деньги.

      0
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