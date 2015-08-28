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    «Манчестер Юнайтед» решит судьбу Де Хеа в последний день трансферного окна

    "Манчестер Юнайтед" примет решение о судьбе испанского голкипера Давида Де Хеа 31 августа, в последний день европейского трансферного окна.

    По информации Marca, "красные дьяволы" хотят получить от продажи Де Хеа не менее 40 миллионов евро, а окончательное решение о трансфере должен принять вице-президент "МЮ" Эд Вудворд.

    Напомним, на Де Хеа претендует мадридский "Реал". Сам испанец изъявил желание покинуть Англию, из-за чего потерял место в составе "Юнайтед".

    Источник: Marca

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    28.08.2015 13:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      NOVA 28 августа 2015, 23:23

      в следующем году бесплатно возьмем! счас он нах не нужен честно!

      0
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      Рейтинг: +38

      LEGGI 28 августа 2015, 22:33

      в последние день кто то даст слабину, либо Реал согласится на условия МЮ либо наоборот

      0
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      Рейтинг: +10

      Windscar 28 августа 2015, 15:26

      Скажу так Ромеро Серхио показал себя хорошо ,он готов быть основным голкипером поэтому считаю де хеа можно продать главное не продешевить

      0
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      Рейтинг: +13

      asvpxmoscow 28 августа 2015, 15:21

      принципиальный жмот

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