«Манчестер Юнайтед» решит судьбу Де Хеа в последний день трансферного окна

"Манчестер Юнайтед" примет решение о судьбе испанского голкипера Давида Де Хеа 31 августа, в последний день европейского трансферного окна.

По информации Marca, "красные дьяволы" хотят получить от продажи Де Хеа не менее 40 миллионов евро, а окончательное решение о трансфере должен принять вице-президент "МЮ" Эд Вудворд.

Напомним, на Де Хеа претендует мадридский "Реал". Сам испанец изъявил желание покинуть Англию, из-за чего потерял место в составе "Юнайтед".