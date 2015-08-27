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    Лига Европы. «Фенербахче» громит «Атромитос», «Габала» играет вничью с «Панатинаикосом» и другие результаты

    Завершились еще несколько ответных встреч раунда плей-офф Лиги Европы. «Фенербахче» второй раз обыграл «Атромитос», а «Габала» сыграла вничью с «Панатинаикосом» и за счет выездных голов прошла в групповой этап.

    В других матчах « АЗ Алкмаар» обыграл «Астру» и прошел дальше; ПАОК и «Брондбю» сыграли вничью, но благодаря крупной победе в первой встрече дальше идут греки; чешский «Слован» повторно обыграл «Хайдук»; «Стяуа» минимально победила «Руснеборг», чего для общего успеха румынам было недостаточно.

    Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответные матчи.

    Панатинаикос (Греция) – Габала (Азербайджан) 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Додо, 6; 1:1 – Берг, 34; 1:2 – Додо; 2:2 – Нано.

    Фенербахче (Греция) – Атромитос (Греция) 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фернандао, 7; 2:0 – Эркин, 69; 3:0 – Фернандао, 78.

    Брондбю (Дания) – ПАОК (Греция) 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Коста, 21; 1:1 – Рашани, 27.

    АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Астра (Румыния) 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 - ван дер Линден, 80; 2:0 - Мюэрен, 85.

    Русенборг (Норвегия) - Стяуа (Румыния) 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Попа, 54.

    Хайдук (Хорватия) – Слован (Чехия) 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сурал, 23.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.08.2015 23:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +40

      vovinho11 28 августа 2015, 01:32

      Попе повезло

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