Лига Европы. «Фенербахче» громит «Атромитос», «Габала» играет вничью с «Панатинаикосом» и другие результаты

Завершились еще несколько ответных встреч раунда плей-офф Лиги Европы. «Фенербахче» второй раз обыграл «Атромитос», а «Габала» сыграла вничью с «Панатинаикосом» и за счет выездных голов прошла в групповой этап.

В других матчах « АЗ Алкмаар» обыграл «Астру» и прошел дальше; ПАОК и «Брондбю» сыграли вничью, но благодаря крупной победе в первой встрече дальше идут греки; чешский «Слован» повторно обыграл «Хайдук»; «Стяуа» минимально победила «Руснеборг», чего для общего успеха румынам было недостаточно.

Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответные матчи.

Панатинаикос (Греция) – Габала (Азербайджан) 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Додо, 6; 1:1 – Берг, 34; 1:2 – Додо; 2:2 – Нано.

Фенербахче (Греция) – Атромитос (Греция) 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Фернандао, 7; 2:0 – Эркин, 69; 3:0 – Фернандао, 78.

Брондбю (Дания) – ПАОК (Греция) 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Коста, 21; 1:1 – Рашани, 27.

АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Астра (Румыния) 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – ван дер Линден, 80; 2:0 – Мюэрен, 85.

Русенборг (Норвегия) – Стяуа (Румыния) 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Попа, 54.

Хайдук (Хорватия) – Слован (Чехия) 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Сурал, 23.