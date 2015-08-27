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Сегодня будет выбран лучший футболист Европы сезона-2014/15

27 августа 2015, 11:39
10

Сегодня в рамках церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2015/16 будет названо имя лучшего футболиста Европы по версии УЕФА в сезоне-2014/15. В число трех номинантов вошли Лионель Месси, Криштиану Роналду и Луис Суарес.

Жюри состоит из журналистов, представляющих все 54 национальные ассоциации УЕФА. Каждый член жюри назвал пятерку лучших, на его взгляд, футболистов сезона. За каждое первое место игрок получал пять очков, за каждое второе – четыре, и так далее. Десять лучших из 35 прошли во второй раунд голосования, по итогам которого было отобрано три кандидата.

Приз лучшему футболисту года в Европе учрежден УЕФА в 2011 году. Ранее лауреатами становились Лионель Месси (2011), Андрес Иньеста (2012), Франк Рибери (2013) и Криштиану Роналду (2014).

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Месси Лионель Иньеста Андрес Рибери Франк Роналду Криштиану Суарес Луис
Комментарии (10)
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commando
1440666157
Сегодня Месси получит очередную награду.
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Baisangur95reg
1440667959
Дайте Суаресу
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alexxxl93
1440668157
Во сколько сие мероприятие будет?
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mauxa
1440669771
В этом году и лучшего игрока европы и ЗМ получит месси.. без вариантов... но притом не справедливый рейтинг, где Браво, человек который в прошлом сезоне выиграл всё!!!
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алекс88
1440670035
18:45
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Raulya
1440670854
Тевес должен был получить....
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Димон Алма-Ата
1440681617
Суареса тупо для компании закинули
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vidi777
1440681802
Лучшим за сезон 2014-1015 будет Месси. А за Золотой мяч надо постараться. Пол сезона ещё впереди
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