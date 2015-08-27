Сегодня будет выбран лучший футболист Европы сезона-2014/15

Сегодня в рамках церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2015/16 будет названо имя лучшего футболиста Европы по версии УЕФА в сезоне-2014/15. В число трех номинантов вошли Лионель Месси, Криштиану Роналду и Луис Суарес.

Жюри состоит из журналистов, представляющих все 54 национальные ассоциации УЕФА. Каждый член жюри назвал пятерку лучших, на его взгляд, футболистов сезона. За каждое первое место игрок получал пять очков, за каждое второе – четыре, и так далее. Десять лучших из 35 прошли во второй раунд голосования, по итогам которого было отобрано три кандидата.

Приз лучшему футболисту года в Европе учрежден УЕФА в 2011 году. Ранее лауреатами становились Лионель Месси (2011), Андрес Иньеста (2012), Франк Рибери (2013) и Криштиану Роналду (2014).