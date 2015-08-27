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    Сегодня будет выбран лучший футболист Европы сезона-2014/15

    Сегодня в рамках церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2015/16 будет названо имя лучшего футболиста Европы по версии УЕФА в сезоне-2014/15. В число трех номинантов вошли Лионель Месси, Криштиану Роналду и Луис Суарес.

    Жюри состоит из журналистов, представляющих все 54 национальные ассоциации УЕФА. Каждый член жюри назвал пятерку лучших, на его взгляд, футболистов сезона. За каждое первое место игрок получал пять очков, за каждое второе – четыре, и так далее. Десять лучших из 35 прошли во второй раунд голосования, по итогам которого было отобрано три кандидата.

    Приз лучшему футболисту года в Европе учрежден УЕФА в 2011 году. Ранее лауреатами становились Лионель Месси (2011), Андрес Иньеста (2012), Франк Рибери (2013) и Криштиану Роналду (2014).

    Источник: УЕФА

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    27.08.2015 11:39
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +19

      vidi777 27 августа 2015, 16:23

      Лучшим за сезон 2014-1015 будет Месси. А за Золотой мяч надо постараться. Пол сезона ещё впереди

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 27 августа 2015, 16:20

      Суареса тупо для компании закинули

      0
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      Рейтинг: +296

      Raulya 27 августа 2015, 13:20

      Тевес должен был получить....

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 27 августа 2015, 13:07

      18:45

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa 27 августа 2015, 13:02

      В этом году и лучшего игрока европы и ЗМ получит месси.. без вариантов... но притом не справедливый рейтинг, где Браво, человек который в прошлом сезоне выиграл всё!!!

      0
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      Рейтинг: +12

      alexxxl93 27 августа 2015, 12:35

      Во сколько сие мероприятие будет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 > alexxxl93 27 августа 2015, 13:06

      18:45

      0
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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg 27 августа 2015, 12:32

      Дайте Суаресу

      0
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      Рейтинг: +36

      commando 27 августа 2015, 12:02

      Сегодня Месси получит очередную награду.

      0
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      Рейтинг: +22

      kill_rubin > commando 27 августа 2015, 12:13

      ахах дааааа, очередную. давненько он таких наград не получал

      -1
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