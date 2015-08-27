«Манчестер Сити» заплатит за де Брюйне 80 миллионов

Сегодня будет объявлено о переходе полузащитника «Вольфсбурга» Кевина де Брюйне в «Манчестер Сити». «Горожане» заплатят за игрока 80 миллионов евро отступных плюс 5-8 миллионов бонусов в зависимости от результатов выступлений де Брюйне в клубе.
Де Брюйне заключит с «Сити» по пятилетний контракт и будет получать до 20 миллионов евро в год с учетом всех бонусов.
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.клиши.фернандо.туре.силва.де брюйне.стерлинг.агуэро. Запас.
Кабальеро.санья.демикелис.ман
гала.коларов.фернандиньо.дельф
.насри.навас.бони. А составичк супер у сити