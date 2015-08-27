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«Манчестер Сити» заплатит за де Брюйне 80 миллионов

27 августа 2015, 11:17
11

Сегодня будет объявлено о переходе полузащитника «Вольфсбурга» Кевина де Брюйне в «Манчестер Сити». «Горожане» заплатят за игрока 80 миллионов евро отступных плюс 5-8 миллионов бонусов в зависимости от результатов выступлений де Брюйне в клубе.

Де Брюйне заключит с «Сити» по пятилетний контракт и будет получать до 20 миллионов евро в год с учетом всех бонусов.

Источник: Bild
Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Сити Вольфсбург Де Брюйне Кевин
Комментарии (11)
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JI e x a
1440667535
..........
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JI e x a
1440667575
финансовый феер плей в действии....
Ответить
Caesar555
1440668162
Жалко, что уходит из Вольфсбурга. Удачи ему в МС!
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Ангажемент
1440670515
епанулись?
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Квант
1440670580
Профукал Челси такого игрока(
Ответить
Protosser
1440671883
20 в год?? Да ладно??
Ответить
2A
1440674743
У мс один стерлинг и де брюйне будут получать столько сколько условный вэст хем дает ща всю команду)))
Ответить
Asbjorn
1440674776
Вместо кого он играть то будет?
Ответить
2A
1440674943
Хврт.сабалета.отаменди.компани
.клиши.фернандо.туре.силва.де брюйне.стерлинг.агуэро. Запас.
Кабальеро.санья.демикелис.ман
гала.коларов.фернандиньо.дельф
.насри.навас.бони. А составичк супер у сити
Ответить
2A
1440674991
Вместо наваса
Ответить
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