«Манчестер Сити» заплатит за де Брюйне 80 миллионов

Сегодня будет объявлено о переходе полузащитника «Вольфсбурга» Кевина де Брюйне в «Манчестер Сити». «Горожане» заплатят за игрока 80 миллионов евро отступных плюс 5-8 миллионов бонусов в зависимости от результатов выступлений де Брюйне в клубе.

Де Брюйне заключит с «Сити» по пятилетний контракт и будет получать до 20 миллионов евро в год с учетом всех бонусов.