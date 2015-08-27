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    Главный тренер «Астаны»: «Постараемся набрать несколько очков в Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов сказал, что выход его команды в групповой этап Лиги чемпионов доставил чувство огромной радости всем поклонникам футбола в Казахстане.

    Напомним, вчера «Астана» сыграв на Кипре вничью 1:1 по сумме двух матчей обыграла АПОЭЛ из Никосии.

    «Это большая победа для «Астаны» и для всех поклонников футбола в Казахстане. Мы все празднуем и испытываем чувство огромной радости. Прежде всего, хочу поздравить с этим великолепным достижением своих футболистов, наших болельщиков, мой тренерский штаб и весь клуб в целом.

    Будем стараться выступить как можно лучше и набрать несколько очков, хотя это будет нелегко. Мы будем наслаждаться новым опытом и с нетерпением ждем старта группового этапа», – сказал Стойлов.

    Источник: УЕФА

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    27.08.2015 08:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      tifoso di juventus 27 августа 2015, 17:21

      ЮВЕНТУС Бавария и кто-нибудь. Экибастуз приедет болеть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      bacardi023 27 августа 2015, 12:17

      красавцы. ..!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      F.C.SM 27 августа 2015, 10:53

      Бавария Реал ЦСКА Вольфсбург - жду

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      DANKZRU2696 > F.C.SM 27 августа 2015, 13:15

      У тебя тут 2 команды из Германии, а это невозможно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 27 августа 2015, 10:45

      Тоже самое должны и слуцкий с боашем говорить,пару очков хотя бы набрать и будет супер

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Trener Sala 27 августа 2015, 09:36

      Супер Астана!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 27 августа 2015, 08:59

      когда на поле капитан команда игра идет Супер Капитан!

      0
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