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    Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

    Определились все команды, которые примут участие в групповом этапе Лиги чемпионов 2015/16. Россия в этом списке представлена «Зенитом», который попал в первую корзину, и ЦСКА, занявший место в третьей. Украинские болельщики смогут поболеть за «Динамо» или «Шахтер», а из белорусского чемпионата в турнире примет участие БАТЭ. Уже завтра в 18:45 по московскому времени пройдет жеребьевка, которая определит составы групп на следующем этапе Лиги чемпионов.

    Корзина №1

    «Барселона»
    «Челси»
    «Бавария»
    «Ювентус»
    «Бенфика»
    «ПСЖ»
    «Зенит»
    ПСВ

    Корзина №2

    «Реал»
    «Атлетико»
    «Порту»
    «Арсенал»
    «Манчестер Юнайтед»
    «Валенсия»
    «Байер»
    «Манчестер Сити»

    Корзина №3

    «Шахтер»
    «Севилья»
    «Лион»
    «Динамо» (Киев)
    «Олимпиакос»
    ЦСКА
    «Галатасарай»
    «Рома»

    Корзина №4

    БАТЭ
    «Боруссия» (Менхенгладбах)
    «Вольфсбург»
    «Динамо» (Загреб)
    «Маккаби»
    «Гент»
    «Мальме»
    «Астана»

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.08.2015 00:10
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    Комментарии75
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      DANKZRU2696 27 августа 2015, 13:13

      ПСЖ
      Байер
      ЦСКА
      Маккаби

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      DANKZRU2696 27 августа 2015, 13:08

      Зенит
      Арсенал
      Олимпиакос
      Астан
      а

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      vest01 27 августа 2015, 13:07

      ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ
      ПСВ
      ПОРТУ
      ЦСКА
      АСТАНА


      ХУДШИЙ ВАРИАНТ
      БАРСЕЛОНА
      МАН.СИТИ
      ВОЛ
      ЬФСБУРГ
      ЦСКА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      1d2i0m9o8n8 27 августа 2015, 12:50

      Барса
      МЮ
      ЦСКА
      Вольфсбург

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -7

      Арм-Челси 27 августа 2015, 11:31

      народ по тв будут показывать жеребьевку? подскажите
      хотелось увидеть такие группы
      Челси
      Реал
      Шахтер
      Астан
      а

      Бавария
      Ман Сити
      ЦСКА
      Вольфсбург

      Зенит
      Ар
      сенал
      Рома
      БатЭ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Leha95 27 августа 2015, 11:25

      зенит, порту, севилья, гент
      бавария, атлетико ,цска, маккаби

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +735

      Ronaldinhо 27 августа 2015, 09:50

      Челси Реал Рома Астана
      Барселона МЮ ЦСКА Боруссия
      Зенит МС Севилья Вольфсбург

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +735

      Ronaldinhо > Ronaldinhо 27 августа 2015, 09:51

      И приехали...)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      JevgeniN 27 августа 2015, 09:41

      Каждый год сижу и надеюсь, что будет Зенит и Арсенал в группе. Но есть момент, за кого болеть на матчах :) В Лондоне скорее всего за Арсенал, в Питере за Зенит )

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +735

      Ronaldinhо > JevgeniN 27 августа 2015, 09:50

      За Барселону болеть надо, за Барселону)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma > Ronaldinhо 27 августа 2015, 12:23

      Че за клуб? Чем знаменит?

      1
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Loko_Roma 27 августа 2015, 12:44

      глорами, в основном

      0
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    • ...
      Рейтинг: +138

      Слуцкий 27 августа 2015, 09:37

      группа А :ПСВ ЦСКА порту Астана

      3
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      Рейтинг: +12

      Nurbek Sho 27 августа 2015, 09:27

      Браво Астана

      0
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