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    «Крылья Советов» взяли в аренду Бато

    «Крылья Советов» арендовали у бельгийского «Мехелена» защитника Шелдона Бато. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. За «Крылышками» закреплено право выкупа игрока.

    Игрок прокомментировал свой переход:

    – Что повлияло на твой переезд в Россию?

    – Слышал, что в России холодно, но здесь хороший уровень футбола. Я всегда искал новые вызовы. Даже когда еще был совсем молодым. Думаю, что "Крылья" и Россия отлично подходят для меня.

    – Личность Франка Веркаутерена повлияла на переход?

    – Конечно. Мы работали вместе раньше и относимся друг к другу с большим уважением. Знаю, что Франк верит в меня и мы вместе создадим хорошую связку.

    – В каком качестве тебя планируют использовать на поле?

    – Обычно я играю центрального защитника, но также могу сыграть и на правом или левом краях защиты. А также в опорной зоне полузащиты. Моя позиция будет зависеть от потребностей команды.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    26.08.2015 16:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 26 августа 2015, 16:47

      Крылья самые активные рфпл в это трансферное окно

      2
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      Рейтинг: +16

      Fedcher > 26 августа 2015, 19:14

      Ты если не знаешь сиди лучше молчи .

      2
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      Рейтинг: +97

      Alex2712 > 27 августа 2015, 20:08

      Осёл ты, зачем лезть с недокомментами, если и десятую часть не знаешь происходящего в клубе!

      2
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      ...
      Рейтинг: +3

      ГорЬкиЙ > 28 августа 2015, 19:30

      Завидуй молча

      0
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