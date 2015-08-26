Лига чемпионов. Видеотрансляции матчей среды

Сегодня станут известны все участники группового турнира Лиги чемпионов. В числе команд, которые попытаются пробиться в главный клубный турнир Европы и московский ЦСКА, которому предстоит отыграть фору в один мяч в противостоянии с португальским «Спортингом». Безусловно, интересным будет и матч в Леверкузене, где практически аналогичная задача будет стоять перед местным «Байером» в матче с римским «Лацио».
У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть все сегодняшние матчи Лиги чемпионов. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
АПОЭЛ – «Астана« – видео
Первый матч: 0:1
«Байер» – «Лацио» – видео
Первый матч: 0:1
ЦСКА – «Спортинг« – видео
Первый матч: 1:2
«Партизан» – БАТЭ – видео
Первый матч: 0:1
«Брюгге» – «Манчестер Юнайтед» – видео
Первый матч: 1:3