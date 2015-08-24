Слуцкий: «У Аршавина и Павлюченко есть шанс пробиться в сборную»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий заявил, что нападающие Андрей Аршавин и Роман Павлюченко имеют шанс попасть в сборную. Специалист также сказал, что не строит команду на перспективу, а перед ним стоит задача добыть путевку на Евро-2016.

«У Аршавина и Павлюченко есть шанс оказаться в сборной России. Этот шанс есть у любого российского футболиста, играющего на приличном уровне. Передо мной не было поставлено задачи собирать молодежную сборную России с перспективой на 2018 год. Стоит задача добыть путевку на чемпионат Европы 2016 года. Это можно сделать, прибегая к помощи сильнейших футболистов, которые есть на данный момент в России», – сказал Слуцкий.



