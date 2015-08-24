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    • Слуцкий: «У Аршавина и Павлюченко есть шанс пробиться в сборную»

    Слуцкий: «У Аршавина и Павлюченко есть шанс пробиться в сборную»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий заявил, что нападающие Андрей Аршавин и Роман Павлюченко имеют шанс попасть в сборную. Специалист также сказал, что не строит команду на перспективу, а перед ним стоит задача добыть путевку на Евро-2016.

    «У Аршавина и Павлюченко есть шанс оказаться в сборной России. Этот шанс есть у любого российского футболиста, играющего на приличном уровне. Передо мной не было поставлено задачи собирать молодежную сборную России с перспективой на 2018 год. Стоит задача добыть путевку на чемпионат Европы 2016 года. Это можно сделать, прибегая к помощи сильнейших футболистов, которые есть на данный момент в России», – сказал Слуцкий.


    Источник: ТАСС

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    24.08.2015 06:36
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    Комментарии (18)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Атос
    1440412229
    Я за попадание нашей сборной на чемпионат Европы! Но я не вижу в качестве тренера сборной Слуцкого. Поспешили в РФС. Я назначил бы Бышовца и дал ему поработатьна перспективу, а не гнать результат в этом отборочном цикле когда сами облажались с Капелло. Капелло надо было убирать сразу после Бразилии, а не тянуть резину
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    Бан
    1440418347
    В прошлом сезоне Аршавина можно было брать, как джокера на последнюю треть матча, в этом, он пока не очень. Но подход Случцкого радует.
    Ответить
    FALCON52
    1440423210
    Не делай ошибки ,Лёня!Эти бараны пусть пасутся.......Нечего им в сбродной делать!
    Ответить
    ☆☆☆GROZNY-TEREK☆☆☆
    1440424300
    Уциева уже можно было бы позвать Иву тоже
    Ответить
    Caniggia
    1440427466
    Это было бы очень глупо. Есть ещё куча людей сильнее этих двух деревьев, которых Лёня не вызвал.
    Ответить
    САДЫЧОК
    1440429706
    с таким же успехом и у онопко есть шанс!
    Ответить
    Грыззь
    1440430980
    Лёня, зачем тебе эти "звёзды" ? Неужели в России талантливой молодёжи нет?
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    ФК Зенит всея Руси
    1440431919
    Слуцкий не вредитель. Пусть набирает кого посчитает разумным - хоть всех армейцев включая дублёров - хоть любых других по РПЛ - хоть из ФНЛ. Лишь бы результат был.
    Ответить
    andreyd57
    1440438383
    Аршавина стоит взять в сборную,он чувствует за собой свои косяки и хочет реабилитироваться, поэтому будет играть а играть он умеет. Ромка и в молодости не бегал, а сейчас и подавно, но мог бы пригодится чтобы оттягивать защиту на себя, но тогда по любому нужен тот кто будет забивать, а с этим у нас беда.
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    ologreds
    1694997325
    numo440103
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