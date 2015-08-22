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    Молодежное первенство. «Рубин дома обыграл «Зенит»

    Казанский «Рубин» одержал победу над «Зенитом» в матче шестого тура первенства молодежных команд клубов Премьер-Лиги.

    Матч завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев. «Казанцы» вели 2:0, но сине-бело-голубые смогли сравнять счет благодаря дублю Павла Назимова. После этого «рубиновые» смогли забить еще два мяча, на которые «питерцы» ничем не ответили.

    Первенство России среди молодежных команд. 6-й тур

    «Рубин» (мол.) (Казань) – «Зенит» (мол.) (Санкт-Петербург) – 4:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Девич, 21, 2:0 – Шабанов, 33, 2:1 – Назимов, 37 (пенальти), 2:2 – Назимов, 68, 3:2 – Ворона, 73, 4:2 – Каусаров, 81.

    Источник: ФК «Зенит»

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    22.08.2015 15:35
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