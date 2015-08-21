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    Ерохин, Кузьмин и Смолов вызваны в сборную России

    Тренерский штаб сборной России во главе с Леонидом Слуцким определился с составом на матчи отборочного этапа к чемпионату Европы-2016 с командами Швеции и Лихтенштейна.

    Под знамена национальной команды вызваны нападающий «Краснодара» Федор Смолов, а также защитник казанского «Рубина» Олег Кузьмин.

    Состав сборной России:

    вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин («Зенит»), Артем Ребров («Спартак»);

    защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все – ЦСКА), Владимир Гранат, Дмитрий Комбаров (оба – «Спартак»), Юрий Жирков («Динамо»), Олег Кузьмин («Рубин»), Игорь Смольников («Зенит»);

    полузащитники: Юрий Газинский, Павел Мамаев (оба – «Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Широков (оба – «Спартак»), Игорь Денисов, Алексей Ионов (оба – «Динамо»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Урал»), Олег Шатов («Зенит»), Денис Черышев («Реал», Испания);

    нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Александр Кокорин («Динамо»), Федор Смолов («Краснодар»).

    Белое плюс красно-синее. Кто и как будет играть в сборной Леонида Слуцкого

    Источник: РФС

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    21.08.2015 12:27
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    Комментарии (47)
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    волдарь
    1440162775
    Я еще раз повторяю, Леня это самый лучший вариант.
    Ответить
    satybaldyev_sergey
    1440164095
    Я бы в защиту взял калешина из Краснодара. ... в хорошей форе защитник. Хотя и возрастной
    Ответить
    kozh
    1440165974
    Каждый российский тренер тянет одеяло на себя! Всех коней взял
    Ответить
    El_Chori
    1440166731
    Поздравляю Олега, заслужил! Но конкуренция серьезная.
    Ответить
    Isakkobelini86
    1440166893
    Забавно коней куча, не одного футболиста Локо
    Ответить
    Князь Дишнинский
    1440175449
    Уциева тоже надо было брать.
    Ответить
    Ratik
    1440177522
    Смолов хорош, в отличной форме.
    Ответить
    loko-the_best
    1440183998
    В принципе все лучшие, кто есть. Не нашлось места Касаеву, Самедову, Тарасову, Миранчуку. Но всё по делу, каждый из них уступает на своей позиции не одному игроку. Денисов и Глушаков интереснее Тарасова, хотя тот, если в форме, лучше обоих вместе взятых. Касаев и Самедов уступают Черышеву, Шатову, Дзагоеву, Ионову. Миранчук еще не окреп.
    Ответить
    loko-the_best
    1440184685
    Акинфеев Смольников Вася Игнашевич Комбаров Глушаков Денисов Шатов Дзагоев(Мамаев) Черышев Кокорин(Дзюба)
    Ответить
    ologreds
    1694997348
    numo439746
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