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    Солано: «Шансы с ЦСКА примерно равны»

    Тренер по физподготовке «Ростова» Юрий Солано поделился своим мнением о предстоящем поединка с ЦСКА в рамках шестого тура чемпионата России.

    "Матч конечно же будет сложным, но шансы команд оцениваю, как равные — 50 на 50. Мы знаем и сильные и слабые стороны противника, важно использовать свои задумки. Если учтем все слабые стороны москвичей, и воспользуемся своими моментами, можем рассчитывать на положительный результат. В ЦСКА собраны классные исполнители, но я не считаю, что в России есть клубы, которые на голову выше других. ЦСКА сильная команда, но исход зависит от нашей подготовленности к матчу", — подытожил Солано.

    Источник: ФК «Ростов»

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    21.08.2015 10:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 22 августа 2015, 01:04

      У Ростова коач элитный, если кто забыл. А Лёня будет качаться весь матч.

      0
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      Рейтинг: +625

      bratskij 21 августа 2015, 13:13

      Армейцы их и пешком сделают.

      0
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      Рейтинг: +117

      Dj_CBEPXY 21 августа 2015, 12:58

      ЦСКА сильнее Ростова, Ростов может расчитывать на победу только в том случае, если ЦСКА будет в плохой форме и допускать ошибки

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