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    «Реал» обыграл «Галатасарай» и выиграл Кубок «Сантьяго Бернабеу»

    Матч за Кубок "Сантьяго Бернабеу" между мадридским «Реалом» и стамбульским «Галатасараем» завершился победой испанского клуба. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Реала».

    В составе хозяев отличились Начо Фернандес и Марсело. У турецкого клуба единственный мяч забил Уэсли Снейдер. Таким образом, «Реал» завоевал трофей, названный в честь их легендарного президента.

    Кубок "Сантьяго Бернабеу"

    «Реал» (Мадрид, Испания) – «Галатасарай» (Стамбул, Турция) – 2:1(1:0)

    Голы: 1:0 - Начо Фернандес, 17; 1:1 – Снейдер, 53; 2:1 – Марсело, 81

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2015 06:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      ☆☆☆GROZNY-TEREK☆☆☆ 19 августа 2015, 08:48

      Делать что ли нечего))

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