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    Энрике: «Я хотел бы, чтобы трансферный рынок был закрыт»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике заявил, что он устал от неопределенности в вопросе трансфера нападающего Педро.

    «Это сложная ситуация. Педро сложно оставаться сосредоточенным. Я хотел бы, чтобы трансферный рынок был закрыт, и тогда мы точно будем знать, на кого можем рассчитывать», – заявил Энрике.

    Напомним, что по слухам переход Педро в «Манчестер Юнайтед» может быть оформлен в ближайшие несколько дней.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2015 13:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +157

      За Ливерпуль 18 августа 2015, 14:04

      Блин, а сами с Реалом всех доставали, покоя не давали трансферам, то с Неймаром то с Суаресом то с Роналду, с Де Хеа.Молчали бы уж.

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