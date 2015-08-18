Энрике: «Я хотел бы, чтобы трансферный рынок был закрыт»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике заявил, что он устал от неопределенности в вопросе трансфера нападающего Педро.

«Это сложная ситуация. Педро сложно оставаться сосредоточенным. Я хотел бы, чтобы трансферный рынок был закрыт, и тогда мы точно будем знать, на кого можем рассчитывать», – заявил Энрике.

Напомним, что по слухам переход Педро в «Манчестер Юнайтед» может быть оформлен в ближайшие несколько дней.