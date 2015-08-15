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    РФПЛ. «Краснодар» прервал победную серию «Зенита», выведя ЦСКА в лидеры чемпионата

    «Зенит» уступил «Краснодару» в матче 5-го тура чемпионата России по футболу.

    Встреча завершилась со счетом 0:2 – «быки» забили по голу в каждом из игровых отрезков поединка, отличились Рагнар Сигурдссон, переправивший мяч в сетку ворот Юрия Лодыгина головой после розыгрыша штрафного, и Рикардо Лаборде.

    Отметим, что этот результат прервал четырехматчевую победную серию питерцев, а также позволил московскому ЦСКА единолично возглавить турнирную таблицу Премьер-лиги.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 0:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Сигурдссон, 26. 0:2 – Лаборде, 50.

    "Зенит": Лодыгин, Анюков, Нету, Гарай, Смольников (Долгов, 81), Витсель, Хави Гарсия, Данни (Кришито, 81), Шатов, Дзюба (Файзулин, 57), Халк.

    "Краснодар": Дикань, Петров, Гранквист, Сигурдссон, Калешин, Страндберг, Мамаев (Ари, 64), Газинский, Быстров (Вандерсон, 81), Лаборде (Ахмедов, 61), Смолов.

    Предупреждения: Сигурдссон, 38. Мамаев, 62. Быстров, 75.

    Судья: Владимир Москалев (Воронеж)

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2015 18:13
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    Комментарии105
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      Рейтинг: +256

      Ris 17 апреля 2016, 14:46

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 17 августа 2015, 11:26

      Я тоже считаю что все находятся в равных условиях!Боаш хорош плакать и давай уже строй атаку нормальную!!

      -1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 17 августа 2015, 11:11

      Худший матч за всю историю.Очень похожая игра была с Тереком в том году.Заслуги особой у Краснодара не вижу,но то что смогли перекрыть атаку это плюс Краснодару!!!
      Такой футбол нам не нужен.Вот матч спама и цска был яркий и интересный даже после испанского дерби смотрелся супер!!!Зенит разберёт матч и Воаш смелее!!!

      -1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 16 августа 2015, 16:02

      чпокнули быки зинаиду!!!респект!!!

      0
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      Рейтинг: +26

      Zeek47 16 августа 2015, 12:04

      с**и зенитушка с**и!

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      Рейтинг: +28

      Spark333 16 августа 2015, 04:21

      Бомжатину поджарили как следует!!!

      0
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      Рейтинг: +14

      Nanonoko 16 августа 2015, 00:27

      ДОГОВОРНЯК!

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      Рейтинг: +28

      Romeo SL > Nanonoko 16 августа 2015, 01:47

      ты прав)))галицкий три мешка денег дал)))

      0
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      Рейтинг: +36

      Tocc > Nanonoko 16 августа 2015, 10:25

      Договориться с Газпромом? Юморист)

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 16 августа 2015, 00:03

      Бывает

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      Рейтинг: +10

      FanFutbola23Rus 15 августа 2015, 23:50

      Тупо результат волновал. Как бы знаю что на Евро-Арене что Зеня что МСК ЦСКА отсосут в очередной раз, это всеголишь доказывает что рфпЛ - дно. Быкам в очередной раз респект

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      Рейтинг: +54

      2 ЗЛОДЕЯ 15 августа 2015, 22:52

      Не смотрел. "Краснодар"-достойный соперник,что и доказал в очередной раз. А "Зенит" съел чего-то не то на завтрак,видимо. Повара-расстрелять посредством Живанилды с левой...) Всё ещё только начинается...

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