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    Веркаутерен: «Ростов» хорошо организован, оказывает много прессинга»

    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен рассказал о том, с каким настроем команда подходит к предстоящему матчу 5-го тура чемпионата России против «Ростова».

    - Морально мы восстановились от поражений. Нужно думать о позитиве, а не жить прошлым. Следующая наша цель – «Ростов». Не будем размышлять о том, что было. Что касается о восстановлении физическом, то я могу рассчитывать не на всех игроков. Двое футболистов продолжают курс восстановления. Идет на поправку Концедалов. На тренировках он получает нагрузку уже в 75% от того, что мы даем его партнерам по команде. Были проблемы у Цаллагова, но в пятницу он приступил к тренировкам и я рассчитываю на то, что он будет готов к игре.

    - Как оцените силы «Ростова»?

    - Играть нужно против команды, а не против конкретного игрока. У «Ростова», конечно, есть индивидуально сильные футболисты, но я не стану переходить на конкретные личности, чтобы не обижать остальных. Эта команда очень хорошо организована, оказывает много прессинга. Против них сложно играть.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    15.08.2015 13:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +40

      vovinho11 15 августа 2015, 21:35

      Будем рвать как Тузик грелку

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      Рейтинг: +10

      igor1973 15 августа 2015, 13:46

      Ростов порвет!!!!!

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