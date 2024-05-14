Португальский топ-клуб следит за Тюкавиным

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин привлек внимание «Бенфики».
В португальском клубе считают, что российский форвард сможет стать достойной заменой для Гонсалу Рамуша, ушедшего в «ПСЖ» прошлым летом.
При этом источник указал, что Тюкавин летом станет свободным агентом и сможет перейти в «Бенфику» бесплатно, что не соответствует действительности.
- На динамовца также претендует «Атлетико».
- Отступные в его контракте – 20 млн евро.
- В этом сезоне Тюкавин забил 17 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.