Португальский топ-клуб следит за Тюкавиным

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин привлек внимание «Бенфики».

В португальском клубе считают, что российский форвард сможет стать достойной заменой для Гонсалу Рамуша, ушедшего в «ПСЖ» прошлым летом.

При этом источник указал, что Тюкавин летом станет свободным агентом и сможет перейти в «Бенфику» бесплатно, что не соответствует действительности.