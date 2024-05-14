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    Португальский топ-клуб следит за Тюкавиным

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин привлек внимание «Бенфики».

    В португальском клубе считают, что российский форвард сможет стать достойной заменой для Гонсалу Рамуша, ушедшего в «ПСЖ» прошлым летом.

    При этом источник указал, что Тюкавин летом станет свободным агентом и сможет перейти в «Бенфику» бесплатно, что не соответствует действительности.

    • На динамовца также претендует «Атлетико».
    • Отступные в его контракте – 20 млн евро.
    • В этом сезоне Тюкавин забил 17 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.

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    Источник: Glorioso 1904

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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1715710075
    Может Тыквиным, каким-нибудь? Тюкавиным, я слышал Реал интересуется! :))))
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