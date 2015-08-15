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    Видеотрансляция матча «Кубань» - «Рубин» - на «Бомбардире»

    «Кубань» и «Рубин» после четырех матчей занимают неожиданно низкие для себя места, оказавшись внизу турнирной таблицы. У команд на двоих ни одной победы, а казанцы так и вовсе проиграли все свои матчи, не забив ни одного мяча. Сегодня коллективы сойдутся в очном противостоянии и попытаются выйти из затянувшегося пике. Старт – в 21:30.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Кубань» - «Рубин». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 21:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2015 20:15
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