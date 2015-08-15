Видеотрансляция матча «Кубань» - «Рубин» - на «Бомбардире»

«Кубань» и «Рубин» после четырех матчей занимают неожиданно низкие для себя места, оказавшись внизу турнирной таблицы. У команд на двоих ни одной победы, а казанцы так и вовсе проиграли все свои матчи, не забив ни одного мяча. Сегодня коллективы сойдутся в очном противостоянии и попытаются выйти из затянувшегося пике. Старт – в 21:30.

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