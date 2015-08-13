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    Савин: «Да, безусловно, предлагали в РФПЛ «сдать» игры»

    Бывший нападающий «Амкара» и «Крыльев Советов» Евгений Савин заявил, что в бытность выступления в РФПЛ ему предлагали сыграть договорной матч.

    «Да, конечно, безусловно, предлагали сдать матч. Могу только сказать, что однажды нашей команде предложили сдать игру, но мы все ответили, что даже слышать об этом не хотим. Был еще один случай, когда тренер отчислил троих игроков, сказав, что не может им доверять после одного из матчей. Но я уверен, что там все было чисто», - поделился Савин.

    Источник: Eurosport.ru

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    13.08.2015 14:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +966

      Харченко 13 августа 2015, 15:27

      Напомнил о себе из корзины. Зачем?

      0
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Харченко 13 августа 2015, 18:11

      Трудоустроиться надо. Вот зачем.

      0
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      Рейтинг: +649

      Sanches65 13 августа 2015, 14:41

      Сказал "А" говори и "Б" иначе это все словоблудие.

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