Савин: «Да, безусловно, предлагали в РФПЛ «сдать» игры»

Бывший нападающий «Амкара» и «Крыльев Советов» Евгений Савин заявил, что в бытность выступления в РФПЛ ему предлагали сыграть договорной матч.

«Да, конечно, безусловно, предлагали сдать матч. Могу только сказать, что однажды нашей команде предложили сдать игру, но мы все ответили, что даже слышать об этом не хотим. Был еще один случай, когда тренер отчислил троих игроков, сказав, что не может им доверять после одного из матчей. Но я уверен, что там все было чисто», - поделился Савин.