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    «Андерлехт» сделал «Локомотиву» новое предложение по Буссуфа

    Бельгийский «Андерлехт» увеличил предлагаемую сумму трансфера за полузащитника московского «Локомотива» Мубарака Буссуфа до 1,5 миллиона евро. Как сообщает источник, это сближает позиции двух клубов, железнодорожники хотят получить за переход марокканца 2 миллиона. Сам футболист очень заинтересован в переезде в Брюссель.

    Напомним, Буссуфа ранее выступал за «Андерлехт» и дважды становился чемпионом Бельгии в составе «фиалок».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2015 13:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 13 августа 2015, 11:38

      Покупали за 10 или 15 млн Евро (запамятовал)!!! А продают за копейки! На трансфермаркт он стоит 6,5 млн евро,а бельгийцы даже на 2 не соглашаются!Трансферная политика просто "отличная" у Локомотива!

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > mdu86 13 августа 2015, 19:46

      Тут нужно понимать, что на сегодняшний день проще избавиться от этого дезертира за копейки, чеп продолжать платить ему безбашенную зарплату.

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      Рейтинг: +107

      AlexKane 13 августа 2015, 04:23

      К сожалению Бус стал совсем никаким, так что пусть уходит хотя бы за такие деньги

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      Рейтинг: +10

      NS1488 12 августа 2015, 15:27

      Трансферная политика наших клубов просто супер,покупают игроков за бешеные деньги ,а продают за копейки!? Где логика ребята??

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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 12 августа 2015, 14:09

      одавайте , один х*р не умеете с людьми работать

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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 12 августа 2015, 14:07

      продавать балласт за любые деньги.

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