«Андерлехт» сделал «Локомотиву» новое предложение по Буссуфа

Бельгийский «Андерлехт» увеличил предлагаемую сумму трансфера за полузащитника московского «Локомотива» Мубарака Буссуфа до 1,5 миллиона евро. Как сообщает источник, это сближает позиции двух клубов, железнодорожники хотят получить за переход марокканца 2 миллиона. Сам футболист очень заинтересован в переезде в Брюссель.

Напомним, Буссуфа ранее выступал за «Андерлехт» и дважды становился чемпионом Бельгии в составе «фиалок».

