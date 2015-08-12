Кержаков не появляется на тренировках «Зенита-2»

Нападающий сборной России Александр Кержаков, переведенный из основной команды «Зенита» в «Зенит-2» решением главного тренера сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаша, не приходит на тренировки обоих составов.

Ожидается, что 32-летний бомбардир все-таки присоединится к тренировкам команды Владислава Радимова в ближайшее время.

Напомним, что перед началом этого сезона Александр Кержаков был остранен от работы с командой решением Андре Виллаш-Боаша, по слухам, из-за конфликта на тренировке. Тем не менее, руководство «Зенита» отказалось продавать игрока в другие клубы.