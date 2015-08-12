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    Кержаков не появляется на тренировках «Зенита-2»

    Нападающий сборной России Александр Кержаков, переведенный из основной команды «Зенита» в «Зенит-2» решением главного тренера сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаша, не приходит на тренировки обоих составов.

    Ожидается, что 32-летний бомбардир все-таки присоединится к тренировкам команды Владислава Радимова в ближайшее время.

    Напомним, что перед началом этого сезона Александр Кержаков был остранен от работы с командой решением Андре Виллаш-Боаша, по слухам, из-за конфликта на тренировке. Тем не менее, руководство «Зенита» отказалось продавать игрока в другие клубы.

    Источник: Бобсоккер

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    12.08.2015 12:38
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +4077

      морозз 12 августа 2015, 16:54

      Саня вешай бутцы на гвоздь, для футбола ты больше не существуешь!

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      Рейтинг: +18

      ВеRt@/\ьФm 12 августа 2015, 16:49

      Александр большой человек. Он сам вершит свою судьбу. Я надеюсь вскоре мы увидим его на поле и не важно какой он будет зенит представлять. Конечно хотелось бы видеть его в РФПЛ не важно за какой клуб. Главное чтобы был на виду

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > ВеRt@/\ьФm 12 августа 2015, 17:35

      Хороший дом, хорошая жена ... Разве ещё что-то нужно большому человеку, чтобы встретить старость?

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      Рейтинг: +33

      Max-78 12 августа 2015, 15:44

      Забил он на футбол,женился,в кино снимается.в проходишь в основу,паши на тренировках!!!!!!!

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 12 августа 2015, 15:32

      Необычное определение для всего, что связано с "Зенитом", но, как оказывается, "свиней" там не меньше, чем в "Спартаке". Так по-свински поступать с легендой клуба...

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > FCBarcelona1713 12 августа 2015, 15:33

      И правильно делает Керж, что так относится к "подачкам" от этих свиней.

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      Рейтинг: +548

      kupryaev 12 августа 2015, 15:04

      кто то там про имидж недавно высказывался,что вроде как все на нем стоит))))) не знаю для кого все это делается (дорогостоящие покупки ,не оправдывающие себя даже на 50 процентов,скотское отношение к игрокам,которые сделали Зенит сильнейшим клубом России ),но явно не для болельщиков..
      Кержаков молодец! знает себе цену и не идет на поводу ..
      Жду недождусь момента,когда наконец то уже сбежит вся португалозаграничная нечисть (кроме пчелки Данни) с клуба,который всегда раньше радовал красивой игрой и великолепными результатами ...так убить игру да еще и за свои же деньги надо очень сильно постараться

      -1
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      Рейтинг: +803

      jet andy 12 августа 2015, 14:51

      Верните Сашу в основной состав и не покупайте Кокорина, я вас очень прошу!

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 12 августа 2015, 14:40

      А зачем?

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 12 августа 2015, 14:01

      Вернуть глагола в основную команду, вилаш-бабу перевести в зинит-2.

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      Рейтинг: +108

      Biatlon1st 12 августа 2015, 13:44

      Если честно, это позор, так относиться с одной из Легенд Клуба.
      У вас итак то одни Халки да Витсели, а тут так поступать с человеком, который столько для вас сделал.
      Уж дали бы доиграть, или продали на крайняк.
      Хотя.. у вас гораздо авторитетнее ваш плаксивый португалец.

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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 > Biatlon1st 12 августа 2015, 13:47

      Понимаю твое негодование,но тренер так решил.С этим ничего не поделать

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      Рейтинг: +8

      MarioFernandes > Biatlon1st 12 августа 2015, 15:28

      Согласен с этим свином :)

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 12 августа 2015, 13:36

      Рановато Сашка с футболом завязал!Мог бы ещё сезон другой побегать!

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