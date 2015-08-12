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    Эмери: «Когда счет стал 4:1, мы почти потеряли надежду»

    Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери рассказал, как его команде удалось отыграть три мяча в матче за Суперкубок УЕФА против «Барселоны». Специалист пообещал, что в следующий раз его подопечные постараются остановить форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

    «Когда счет стал 4:1, мы, как вы сами понимаете, почти потеряли надежду. Но мы все равно настраивались на борьбу на протяжении всего матча, и так получилось, что сегодня он продлился 120 минут. Когда счет стал 4:2, мы стали ближе к тому, чтобы спастись. Моя задача была помочь уставшим игрокам и выпустить футболистов, которые смогут расширить диапазон наших действий. При 4:3 мы увидели надежду и сумели-таки забить спасительный четвертый гол.

    Мы перевели дух и выходили на дополнительное время с верой в успех. «Барселона» лучше действовала при «стандартах», когда все устали. Жаль, что мы не реализовали три отличных момента, которые возникли уже при счете 5:4.

    Мы четко знаем, какой хотим видеть эту команду. Мы хотим видеть ее конкурентоспособной; чтобы она всегда боролась за победу. Если ты участвуешь в Суперкубке УЕФА и Лиге чемпионов, то должен быть готов сражаться с этими командами. Сегодня мы уступили, но боролись на протяжении всего матча. Очень гордимся командой. Хотим сказать нашим болельщикам, что мы с энтузиазмом и оптимизмом ждем новых испытаний.

    Также хочу поздравить Лионеля Месси. Благодаря его способности играть на самом высоком уровне и стабильности «Барселоны» в целом они и завоевывают все эти титулы. Кроме того, за всеми успехами Месси кроется огромная командная работа. Каждый выполняет свою роль и помогает Месси делать результат. Сможем ли мы остановить его в следующий раз? Постараемся!», – скаазл Эмери.

    Источник: УЕФА

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    12.08.2015 09:36
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    Комментарии (2)
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    Jurij_Mar
    1439364396
    Тот самый:"тренеришка".
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    ologreds
    1694997418
    numo438696
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