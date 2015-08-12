Луис Энрике: «Должны проанализировать, что произошло с командой»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал победу над «Севильей» в матче за Суперкубок Европы. Наставник каталонцев отметил, что гордится своими футболистами.

«Очень трудно выигрывать любые трофеи, и данный матч снова это показал. Нам пришлось тяжело в начале игры, соперники сразу повели в счете, но мы сумели исправить ситуацию. Было очень и очень тяжело. Мы счастливы, что завоевали трофей для клуба и болельщиков. «Севилья» отлично проявила себя, проигрывая по ходу матча. Мы же теперь подумаем о Суперкубке Испании.

Понятно, что, когда ты выигрываешь 4:1, сопернику терять нечего. Сейчас мы должны проанализировать, что произошло с командой после этого и как «Севилье» удалось вернуться в игру благодаря пенальти и нескольким фланговым атакам. Это бывает. В прошлом сезоне мы вели со счетом 2:0 в гостях у «Севильи», но она отыгралась. Люди думают, что «Барса» победит автоматически, но это не так. Тем не менее мы должны гордиться своими футболистами.

У Педро были определенные проблемы с приводящей мышцей, плюс все вы знаете о его нынешнем статусе, так что я выпустил в основном составе Рафинью, который, на мой взгляд, лучше всего подходил в этой ситуации. Случись все снова, я поступил бы точно так же. Понимаю, что все вы интересуетесь ситуацией с Педро, но на эту тему я больше ничего не скажу.

Перелет был очень долгим, но нас поддерживали очень хорошие, просто отличные болельщики. И играли мы на превосходном газоне. Мы довольны приемом и общей организацией, а когда ты при этом выигрываешь, то становишься лишь еще счастливее!», – сказал Энрике.