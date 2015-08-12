Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Луис Энрике: «Должны проанализировать, что произошло с командой»

    Луис Энрике: «Должны проанализировать, что произошло с командой»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал победу над «Севильей» в матче за Суперкубок Европы. Наставник каталонцев отметил, что гордится своими футболистами.

    «Очень трудно выигрывать любые трофеи, и данный матч снова это показал. Нам пришлось тяжело в начале игры, соперники сразу повели в счете, но мы сумели исправить ситуацию. Было очень и очень тяжело. Мы счастливы, что завоевали трофей для клуба и болельщиков. «Севилья» отлично проявила себя, проигрывая по ходу матча. Мы же теперь подумаем о Суперкубке Испании.

    Понятно, что, когда ты выигрываешь 4:1, сопернику терять нечего. Сейчас мы должны проанализировать, что произошло с командой после этого и как «Севилье» удалось вернуться в игру благодаря пенальти и нескольким фланговым атакам. Это бывает. В прошлом сезоне мы вели со счетом 2:0 в гостях у «Севильи», но она отыгралась. Люди думают, что «Барса» победит автоматически, но это не так. Тем не менее мы должны гордиться своими футболистами.

    У Педро были определенные проблемы с приводящей мышцей, плюс все вы знаете о его нынешнем статусе, так что я выпустил в основном составе Рафинью, который, на мой взгляд, лучше всего подходил в этой ситуации. Случись все снова, я поступил бы точно так же. Понимаю, что все вы интересуетесь ситуацией с Педро, но на эту тему я больше ничего не скажу.

    Перелет был очень долгим, но нас поддерживали очень хорошие, просто отличные болельщики. И играли мы на превосходном газоне. Мы довольны приемом и общей организацией, а когда ты при этом выигрываешь, то становишься лишь еще счастливее!», – сказал Энрике.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2015 09:25
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997418
    numo438695
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+