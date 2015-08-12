Дмитрий Черышев: «Севилья» была лучше, как команда»

Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился впечатлениями от матча его команды за Суперкубок УЕФА «Барселоны».

«Ощущения грустные. Мы провели отличную игру, показали характер, забили четыре мяча «Барсе», и грустно осознавать, что, несмотря на все это, мы уступили команде, результат которой сделал по сути один человек.

На мой взгляд, мы показали куда лучшую командную игру и сыграли в более качественный футбол. Думаю, мы сегодня наглядно продемонстрировали, что способны на равных играть с сильнейшими командами мира. Попробуем делать то же самое в стартующем сезоне», – сказал Черышев.