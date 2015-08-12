Витоло: «Мы сыграли на десять баллов из десяти»

Полузащитник «Севильи» Витоло поделился впечатлениями от матча за Суперкубок УЕФА с «Барселоной», победу в котором одержали каталонцы со счетом 5:4.

«Мы сыграли на десять баллов из десяти. Отыграться со счета 4:1 против «Барселоны» непросто. Мы хотели победить ради болельщиков, но не получилось. Мы сделали всё возможное, не сдавались даже при 4:1. Месси — лучший игрок в истории футбола, сегодня он был в ударе. Ещё я очень рад за моего приятеля Педро», - сказал Витоло.