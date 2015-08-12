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    Витоло: «Мы сыграли на десять баллов из десяти»

    Полузащитник «Севильи» Витоло поделился впечатлениями от матча за Суперкубок УЕФА с «Барселоной», победу в котором одержали каталонцы со счетом 5:4.

    «Мы сыграли на десять баллов из десяти. Отыграться со счета 4:1 против «Барселоны» непросто. Мы хотели победить ради болельщиков, но не получилось. Мы сделали всё возможное, не сдавались даже при 4:1. Месси — лучший игрок в истории футбола, сегодня он был в ударе. Ещё я очень рад за моего приятеля Педро», - сказал Витоло.

    Источник: УЕФА

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    12.08.2015 01:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      scooter67 12 августа 2015, 05:17

      С 10 баллами из 10 четыре гола не пропускают. Особенно те, что Барса забила с игры. Особенно четвертый гол Барсы.

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