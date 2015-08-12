Маскерано: «Мы позволили «Севилье» вернуться в игру

Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано прокомментировал матч с «Севильей» за Суперкубок УЕФА, который каталонцы выиграли в дополнительное время со счетом 5:4, ведя по ходу встречи 4:1.

«Такие матчи встречаются редко – это был настоящий спектакль. Мы рады, что победили, однако нам многое нужно улучшить. Мы допустили множество ошибок, которые усложнили нам жизнь. Мы позволили «Севилье» вернуться в игру, но что случилось, то случилось. В итоге все решило индивидуальное мастерство. Надеюсь, что Педро останется с нами. Он игрок для ключевых матчей», – сказал Маскерано.