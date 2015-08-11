Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Азар заступился за Еву Карнейро, но Моуринью все равно отстранил ее

Азар заступился за Еву Карнейро, но Моуринью все равно отстранил ее

11 августа 2015, 23:50
11

Стали известны некоторые подробности конфликта главного тренера «Челси» Жозе Моуринью с Евой Карнейро, врачом команды.

За доктора заступился полузащитник Эден Азар, сказавший, что он сам решил покинуть поле. Но эти слова никак не повлияли на решение Моринью отстранить Карнейро от тренировок и присутствия на матчах.

Напомним, что конфликт разгорелся из-за того, то доктор увела Азара с поля для оказания помощи в матче «Челси» против «Суонси» (2:2), когда лондонцы и так находились в меньшинстве после удаления Тибо Куртуа.

Источник: ESPN Soccernet
Англия. Премьер-лига Англия Челси Азар Эден Моуринью Жозе
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Guria
1439329680
все виноваты кроме маура
Ответить
Кукуха
1439329814
Жаль, что Моуринью не поменяет своё решение, он не прав.
Ответить
makeavelly
1439330833
значит в манчестер путь заказан
Ответить
co;ld
1439331177
Моринью конечно переборщил
Ответить
Zlatan2718
1439332367
тренер всегда прав
Ответить
Belars
1439360450
Ева заметная фигура в мире футбола, нарциссик Жозе ждал удобного случая, чтобы ее отстранить, нехер греться в лучах славы, предназначенных только ему. А Азар будет выеживаться - продадут и забудут как звали
Ответить
Best since day one
1439363229
Руки прочь от Евы!!!
Ответить
dzvinka
1439365176
на самом деле, он просто хочет ее удалить, ато парни слишком поддрачивают на нее уже )) кто видел тренировки или просто моменты как игроки с ней взаимодействуют - тот поймет. Я думаю даже что она там специально оказалась как мотиватор вначале, чтобы перед ней выпендривались и старались показать себя круче чем остальные, но пошел перегиб как и бывает в таких случаях... она выбрала любимчика/ов и теперь вреда больше чем пользы. Моур хитёр, но понятно же было что этим и закончится.
Ответить
dzvinka
1439365366
и в подтверждение моих слов :"ей запрещено располагаться в одном отеле с футболистами"... видать роман с кем то закрутила (возможно тем же азаром).
Ответить
Igreks
1439368086
а постараюсь понять еще глубже эту ситуацыю.... моур перед этим инцидентом договорился с Евой чтоб отвести от себя внимание в отношениях с самой же Евой. Ибо кто набирает персонал в тренерский штаб....во всяком случае это все догадки не больше....но как вариант)))
Ответить
Главные новости
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
4
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
6
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
3
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
6
Все новости
Все новости
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
3
Фото«Лидс» оформил рекордный трансфер, подписав вратаря «Манчестер Сити»
Вчера, 00:22
1
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
«Арсенал» договорился о трансфере хавбека сборной Бразилии
5 августа
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
4 августа
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
4 августа
3
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
4 августа
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
4 августа
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
3 августа
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
3 августа
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
3 августа
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
3 августа
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+