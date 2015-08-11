Азар заступился за Еву Карнейро, но Моуринью все равно отстранил ее

Стали известны некоторые подробности конфликта главного тренера «Челси» Жозе Моуринью с Евой Карнейро, врачом команды.

За доктора заступился полузащитник Эден Азар, сказавший, что он сам решил покинуть поле. Но эти слова никак не повлияли на решение Моринью отстранить Карнейро от тренировок и присутствия на матчах.

Напомним, что конфликт разгорелся из-за того, то доктор увела Азара с поля для оказания помощи в матче «Челси» против «Суонси» (2:2), когда лондонцы и так находились в меньшинстве после удаления Тибо Куртуа.