Суперкубок УЕФА. «Барселона» и «Севилья» огласили составы

Тренерский штаб «Барселоны» определился со стартовым составом на матч Суперкубка УЕФА, выставив всех самых сильных футболистов, включая Лионеля Месси и Луиса Суареса.

«Севилья» оставила в запасе полузащитника Евгения Коноплянку и нападающего Чиро Иммобиле.

«Барселона»: тер Штеген, Алвес, Пике, Маскерано, Матье, Бускетс, Иньеста, Рафинья, Ракитич, Месси, Луис Суарес.

Запасные: Браво, Бартра, Серхи, Адриано, Сандро, Педро, Мунир.

«Севилья»: Бето, Коке, Рами, Крыховяк, Тремулинас, Крон-Дели, Банега, Рейес, Иборра, Витоло, Гамейро.

Запасные: Рико, Мариано, Какута, Луисми, Коноплянка, Денис Суарес, Иммобиле.

Напоминаем, что «Бомбардир» проведет для вас текстовую трансляцию этого матча.