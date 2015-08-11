Суперкубок УЕФА. «Барселона» и «Севилья» огласили составы

Тренерский штаб «Барселоны» определился со стартовым составом на матч Суперкубка УЕФА, выставив всех самых сильных футболистов, включая Лионеля Месси и Луиса Суареса.
«Севилья» оставила в запасе полузащитника Евгения Коноплянку и нападающего Чиро Иммобиле.
«Барселона»: тер Штеген, Алвес, Пике, Маскерано, Матье, Бускетс, Иньеста, Рафинья, Ракитич, Месси, Луис Суарес.
Запасные: Браво, Бартра, Серхи, Адриано, Сандро, Педро, Мунир.
«Севилья»: Бето, Коке, Рами, Крыховяк, Тремулинас, Крон-Дели, Банега, Рейес, Иборра, Витоло, Гамейро.
Запасные: Рико, Мариано, Какута, Луисми, Коноплянка, Денис Суарес, Иммобиле.
Напоминаем, что «Бомбардир» проведет для вас текстовую трансляцию этого матча.