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    • Текстовая трансляция матча «Барселоны» и «Севильи» за Суперкубок УЕФА – на «Бомбардире»

    Текстовая трансляция матча «Барселоны» и «Севильи» за Суперкубок УЕФА – на «Бомбардире»

    11 августа в Тбилиси состоится матч за Суперкубок УЕФА между испанскими «Барселоной» и «Севильей».

    Сумеют ли каталонцы начать новый поход за титулами с победы над триумфаторами Лиги Европы, завоевав почетный трофей в пятый раз? Или Суперкубок останется за «Севильей», в четвертый раз выходящей на поле против победителя Лиги чемпионов? Скажется ли на сине-гранатовых отсутствие Неймара?

    Все это вы сможете узнать с помощью текстовой трансляции матча на портале «Бомбардир», начиная с 21:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2015 20:40
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    Комментарии (5)
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    SuperDeco
    1439290300
    Верим в Барсу
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    3ton
    1439301452
    ждем победу от Барсы
    Ответить
    BarcaForca
    1439322233
    Почему нет видео трансляции ???
    Ответить
    ologreds
    1694997425
    numo438575
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