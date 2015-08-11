Текстовая трансляция матча «Барселоны» и «Севильи» за Суперкубок УЕФА – на «Бомбардире»

11 августа в Тбилиси состоится матч за Суперкубок УЕФА между испанскими «Барселоной» и «Севильей».

Сумеют ли каталонцы начать новый поход за титулами с победы над триумфаторами Лиги Европы, завоевав почетный трофей в пятый раз? Или Суперкубок останется за «Севильей», в четвертый раз выходящей на поле против победителя Лиги чемпионов? Скажется ли на сине-гранатовых отсутствие Неймара?

Все это вы сможете узнать с помощью текстовой трансляции матча на портале «Бомбардир», начиная с 21:45 по московскому времени.