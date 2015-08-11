Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Эмери: «Ждем от «Барселоны» футбола экстра-класса»

    Главный тренер испанской «Севильи» Унаи Эмери дал комментарий перед поединком за Суперкубок УЕФА, где его коллектив встретится с «Барселоной».

    «Этот матч – отличная возможность для нас, и мы хотим добиться максимума. Мы встречаемся с принципиальными соперниками, которые являются фаворитами. Но есть много факторов, которые говорят и в нашу пользу. Работаем над нашими сильными сторонами, которые могут помочь победить «Барселону». Мы должны воспользоваться этим шансом – сейчас мы на том уровне, на котором и хотим быть. То есть – на вершине. У меня есть свое видение предстоящего матча, но, сбудется ли все так, как ты предполагаешь, это уже другой вопрос. В любом случае наша игра должна быть на высшем уровне. Ожидаем от «Барселоны» футбола экстра-класса.
    Мы должны использовать для атак любую оплошность или несогласованность действий в стане соперника. Травмы тоже сыграют свою роль, но в целом вы увидите, на что сейчас способна «Барселона». И увидите, на что способна «Севилья». Мы не готовы на 100 процентов, но близки к этому. Мы хотим увидеть блеск в глазах игроков. И в прошлых матчах с «Барселоной» этот блеск мы видели. «Барса» наверняка будет лучше нас по статистике, по владению мячом и так далее. Следовательно, мы должны это принять и грамотно отвечать на очень быстрых контратаках. Мы должны использовать свои шансы в те моменты, когда будем контролировать ход матча». – сказал специалист.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.08.2015 08:09
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997428
    numo438547
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+