Энрике: «Севилья» – настоящий чемпион»

Главный тренер испанской «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от вторничного матча за Суперкубок УЕФА, где его команде предстоит сразиться с «Севильей».

«Нас ждет первый официальный матч в сезоне, и это прекрасная возможность проверить наше состояние. Мы встретимся с настоящими чемпионами. Матч за трофей – это испытание, и мы отнесемся к нему так же, как и к любому другому. Посмотрим, как завтра сыграем и сможем ли одержать победу. Мне все равно, считают нас фаворитами или нет. Надо показать на поле, что мы лучше. Мы знаем, что «Севилья» – сильный соперник, которого всегда тяжело обыграть. Я очень рад, что мы участвуем в матче за Суперкубок УЕФА. Мы знаем, что нужно сыграть очень хорошо, если хотим победить.

У «Севильи» даже меньше игроков, чем у нас, поэтому я думаю, что обеим командам придется решать кадровые проблемы. Но в футболе к такому необходимо привыкать. «Севилья» сделала много приобретений, и ее тренеру будет непросто с этим справиться. А вот у нас мало что изменилось по сравнению с прошлыми сезонами. Я считаю, что чем больше трофеев выигрываешь, тем лучше. Несколько наших игроков могут установить рекорды – это очень хорошо, ведь мы получаем шанс снова войти в историю. У нас есть все, чтобы выиграть этот трофей. И мы должны это сделать», – заявил наставник.