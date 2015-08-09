Чочиев: «Спартак» в этом сезоне будет биться за высокие места»

Алан Чочиев - это игрок, который запорол в матче все, что можно. Ему нужно не интервью давать, а пойти убить себя ап стену.
Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Алан Чочиев поделился мыслями по поводу воскресного соперника своей команды по матчу четвертого тура РФПЛ — московского «Спартака».
«Дмитрий Аленичев принес спартаковский стиль. «Спартак» активно прессингует и играет в мелкий пас. В этом году красно-белые будут биться за высокие места», - сказал Чочиев.
«Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию поединка, который стартует в 19:00 по Москве.