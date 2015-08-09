Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чочиев: «Спартак» в этом сезоне будет биться за высокие места»

    Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Алан Чочиев поделился мыслями по поводу воскресного соперника своей команды по матчу четвертого тура РФПЛ — московского «Спартака».

    «Дмитрий Аленичев принес спартаковский стиль. «Спартак» активно прессингует и играет в мелкий пас. В этом году красно-белые будут биться за высокие места», - сказал Чочиев.
    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию поединка, который стартует в 19:00 по Москве.

    Источник: «НТВ-Плюс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2015 15:11
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +365

      n272nm 10 августа 2015, 00:50

      Алан Чочиев - это игрок, который запорол в матче все, что можно. Ему нужно не интервью давать, а пойти убить себя ап стену.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 9 августа 2015, 15:55

      как всегда...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +268

      eugen-han 9 августа 2015, 15:37

      если правильно понимать,то выше шестого места приоритет команды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      SHMEL 9 августа 2015, 15:25

      Как обычно,будут рубиться за высокое шестое место.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      бомбардирушка > SHMEL 9 августа 2015, 17:05

      сказано ведь за высокие места !!!! за пятое =))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Aleks KS 9 августа 2015, 15:17

      Намек на то что слитим?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11