Чочиев: «Спартак» в этом сезоне будет биться за высокие места»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Алан Чочиев поделился мыслями по поводу воскресного соперника своей команды по матчу четвертого тура РФПЛ — московского «Спартака».

«Дмитрий Аленичев принес спартаковский стиль. «Спартак» активно прессингует и играет в мелкий пас. В этом году красно-белые будут биться за высокие места», - сказал Чочиев.