Видеотрансляция матча «Уфа» – «Зенит» - на «Бомбардире»

«Уфа» и "Зенит" в прошлом сезоне стали участниками матча с оттенком скандальности. Уфимцы провели домашнюю для себя встречу на «Петровском», где «Зенит» стал чемпионом, а команда Колыванова добыла нужную для сохранения прописки в РПФЛ ничью. Однако, сегодня «Зенит» вряд ли будет столь милостлив к сопернику, ведь питерцам необходимо возвращаться на первую строчку, которую после вчерашней победы занял «Локомотив». В свою очередь, «Уфа» после долго перерыва возвращается на домашний стадион, где захочет одержать первую победу в чемпионате.



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