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    Видеотрансляция матча «Уфа» – «Зенит» - на «Бомбардире»

    «Уфа» и "Зенит" в прошлом сезоне стали участниками матча с оттенком скандальности. Уфимцы провели домашнюю для себя встречу на «Петровском», где «Зенит» стал чемпионом, а команда Колыванова добыла нужную для сохранения прописки в РПФЛ ничью. Однако, сегодня «Зенит» вряд ли будет столь милостлив к сопернику, ведь питерцам необходимо возвращаться на первую строчку, которую после вчерашней победы занял «Локомотив». В свою очередь, «Уфа» после долго перерыва возвращается на домашний стадион, где захочет одержать первую победу в чемпионате.


    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Уфа" -"Зенит". Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 16:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2015 09:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13

      tlff 9 августа 2015, 17:02

      Новый стадион и новое качество трансляции матча. Очень здорово, много камер, отличные повторы и необычные ракурсы. Удивлен такой трансляцией. Господа аналитики зафиксируйте этот момент

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      Рейтинг: +244

      Grelas 9 августа 2015, 14:00

      Для Зенита гланая проблема в этом матче - это газон, а не соперник.

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      Рейтинг: +16

      мастер-ф 9 августа 2015, 09:42

      3-2 вперед Уфа!!!

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