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    Лебеденко: «Мы владели преимуществом, но остроты было мало»

    Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко поделился своим мнением о матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги против «Мордовии».

    «В процентном соотношении мы конечно владели преимуществом, но вот по острым моментам может быть и уступили. У «Мордовии» были опасные контрвыпады. Не стал бы говорить, что мы переиграли соперника по всем показателям. Если объективно - мы владели преимуществом, но остроты было мало.
    Когда нет побед - давление всегда присутствует. Думаю, исправим ситуацию в ближайших играх. Все команды можно обыгрывать, будем играть только на победу.

    В чем нужно добавлять? В агрессии впереди. Нужно хладнокровие в завершающей стадии, чтобы нанести точный удар. Нужно создавать еще больше моментов, все-таки, моментов маловато. В атакующих действиях нужно всей команде прибавлять», - сказал Лебеденко.

    РФПЛ. «Терек» и «Мордовия» голов не забили

    Источник: ФК «Ахмат»

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    08.08.2015 07:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5

      FC Terek-95 12 августа 2015, 00:29

      Ну Ига надо надо старайтесь

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