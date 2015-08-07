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    РФС решил изменить регламент по переносу матчей

    На сегодняшнем заседании исполкома РФС было принято решение внести изменения в регламент чемпионата России. Это сделано по ходатайству ЦСКА.

    В статью 6.4. регламента внесен абзац следующего содержания: «В случаях, когда жеребьевка очередного этапа клубных соревнований УЕФА, в которых участвует клуб, проводится менее чем за 10 дней до соответствующего матча, перенос матча может быть осуществлен премьер-лигой по письменной заявке клуба не позднее следующего дня после даты проведения жеребьевки».

    Источник: РФС

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    07.08.2015 22:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      Jander 7 августа 2015, 23:43

      Шапито вернулось.

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      Рейтинг: +15

      Cэм Винчестер 7 августа 2015, 23:20

      FCBarcelona1713, в рфс они все хуже монстров.И во главе их конявый гнидер.Так что пожелаю коням получить от Спортинга по самые гланды.

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      Рейтинг: +15

      Cэм Винчестер 7 августа 2015, 23:08

      Чтобы кони влетели 5-0 Спортингу. А Гнидеру в адском пламени гореть.Конские твари и рфс продажный.А еще чтобы сборная с треском просрала Чм 2018.

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > Cэм Винчестер 7 августа 2015, 23:13

      Среди руководства РФС есть монстры, Винчестер?

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      Рейтинг: +28

      Spark333 > Cэм Винчестер 8 августа 2015, 00:19

      Даунизм-твоя болезнь!!!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 августа 2015, 22:59

      цирк цирк цирк!!!!

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      Рейтинг: +35

      BDA81 7 августа 2015, 22:36

      А теперь кто будет вякать что Линорыч не кабинетных игр ;-)

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 7 августа 2015, 22:25

      Вполне логичное дополнение. Правда, безтрофейщики, еврокубков не ведающие, возмущаться будут...)))

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