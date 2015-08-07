РФС решил изменить регламент по переносу матчей

На сегодняшнем заседании исполкома РФС было принято решение внести изменения в регламент чемпионата России. Это сделано по ходатайству ЦСКА.

В статью 6.4. регламента внесен абзац следующего содержания: «В случаях, когда жеребьевка очередного этапа клубных соревнований УЕФА, в которых участвует клуб, проводится менее чем за 10 дней до соответствующего матча, перенос матча может быть осуществлен премьер-лигой по письменной заявке клуба не позднее следующего дня после даты проведения жеребьевки».