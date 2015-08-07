Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин: «Горжусь, что всегда находил с игроками общий язык»

    Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Семин, неделю назад проведший 500-й матч в чемпионате России, рассказал, чем он больше всего гордиться в своей карьере.

    «500 матчей – хорошая цифра. Почти как прожитая жизнь. И каждый из этих матчей был для меня важным. Но считаю, что мне еще рано жить воспоминаниями. Назад не оборачиваюсь, смотрю только вперед, живу не прошедшими, а предстоящими играми. И про юбилей не знал. Раз уж напомнили, должен, наверное, назвать какие-то вехи. Но прежде чем это сделать, хочу подвести самый приятный для меня итог этих 500 матчей. Заключается он в том, что всегда находил и нахожу общий язык с футболистами. С кем-то из них случались, конечно, локальные конфликты, но горжусь тем, что и по прошествии времени мы можем честно смотреть в глаза друг другу. С руководителями не всегда получалось такое взаимопонимание. А вот с болельщиками, особенно «Локомотива», оно у нас до сих пор. Я это ценю как личное завоевание, ведь мы играем для людей», - заверил специалист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2015 08:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11