Семин: «Горжусь, что всегда находил с игроками общий язык»

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Семин, неделю назад проведший 500-й матч в чемпионате России, рассказал, чем он больше всего гордиться в своей карьере.

«500 матчей – хорошая цифра. Почти как прожитая жизнь. И каждый из этих матчей был для меня важным. Но считаю, что мне еще рано жить воспоминаниями. Назад не оборачиваюсь, смотрю только вперед, живу не прошедшими, а предстоящими играми. И про юбилей не знал. Раз уж напомнили, должен, наверное, назвать какие-то вехи. Но прежде чем это сделать, хочу подвести самый приятный для меня итог этих 500 матчей. Заключается он в том, что всегда находил и нахожу общий язык с футболистами. С кем-то из них случались, конечно, локальные конфликты, но горжусь тем, что и по прошествии времени мы можем честно смотреть в глаза друг другу. С руководителями не всегда получалось такое взаимопонимание. А вот с болельщиками, особенно «Локомотива», оно у нас до сих пор. Я это ценю как личное завоевание, ведь мы играем для людей», - заверил специалист.