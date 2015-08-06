«Фенербахче» намерен обратиться в суд из-за ситуации с Фредом

Не спортивно конечно кляузничать, но знать,что Фред на допинге и выпускать его второй матч подряд это действительно залёт.
Допиг-проба полузащитника «Шахтера» Фреда, который участвовал в обоих матчах Лиги Чемпионов с «Фенербахче», оказалась положительной, и это может стать поводом для судебного разбирательства.
Тренер донецкого клуба Мирча Луческу уверяет, что в «Шахтере» внимательно изучили все документы, и о дисквалификации Фреда речь пока не идет.
Однако Фенербахче планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд Лозанны именно по поводу Фреда, который, как считают турки, не должен был участвовать в матчах.