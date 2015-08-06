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    «Фенербахче» намерен обратиться в суд из-за ситуации с Фредом

    Допиг-проба полузащитника «Шахтера» Фреда, который участвовал в обоих матчах Лиги Чемпионов с «Фенербахче», оказалась положительной, и это может стать поводом для судебного разбирательства.

    Тренер донецкого клуба Мирча Луческу уверяет, что в «Шахтере» внимательно изучили все документы, и о дисквалификации Фреда речь пока не идет.

    Однако Фенербахче планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд Лозанны именно по поводу Фреда, который, как считают турки, не должен был участвовать в матчах.

    Источник: Football

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    06.08.2015 23:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 7 августа 2015, 09:00

      Не спортивно конечно кляузничать, но знать,что Фред на допинге и выпускать его второй матч подряд это действительно залёт.

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 7 августа 2015, 03:30

      это залёт

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