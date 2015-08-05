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    «Спарта» - ЦСКА: составы команд

    Стали известны заявки команд на матч третьего раунда Лиги чемпионов, в котором пражская «Спарта» примет московский ЦСКА. Напомним, что в первой встрече этих команд победитель выявлен не был, игра завершилась со счетом 2:2.
    «Спарта»: Бичик, Маречек, Хибс, Фридек, Докал, Холек, Матейовски, Ваха, Коста, Фатай, Крейчи.
    Запасные: Штех, Брабец, Штайнхофер, Лицинги, Конате, Гушбауэр, Лафата.
    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Березуцкий А., Березуцкий В., Фернандес, Вернблум, Натхо, Дзагоев, Еременко, Тошич, Муса.
    Запасные: Чепчугов, Игнашевич, Щенников, Головин, Цауня, Миланов, Панченко.
    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча.

    Источник: Twitter

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    05.08.2015 18:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +296

      Raulya 5 августа 2015, 21:23

      Дзаг красавчик))))

      0
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      Рейтинг: +152

      ren888888 5 августа 2015, 18:56

      Сиэска продует-потому что эти нубы только таких же нубов в РПЛ могут обыгрывать(((

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 августа 2015, 18:51

      Трое братьев набабкиных...полный фернандес.
      Игна брыкует.

      не велика возможность замены Игнашевича .
      Сильная зависимость в центре поля от Игнашевича..
      Возможно,кто-то из братьев будет заменён на Игнашевича...
      тупо скушна без Игнашевича..


      Итог.Нам -кабзда.Выпускайте Игната.

      2
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