«Милан» и «Ювентус» продолжают борьбу за Витселя

Риккардо Наполитано, агент полузащитника петербургского «Зенита» Акселя Витселя, сообщил, что два итальянских клуба «Милан» и «Ювентус» по-прежнему претендуют на бельгийца. Витсель очень польщен интересом двух грандов и принял твердое решение покинуть берега Невы.



Сообщается, что «Зенит» отпустит игрока бельгийской сборной только за 30 миллионов евро. На данный момент официальных предложений по Витселю не поступало.