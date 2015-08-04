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    «Милан» и «Ювентус» продолжают борьбу за Витселя

    Риккардо Наполитано, агент полузащитника петербургского «Зенита» Акселя Витселя, сообщил, что два итальянских клуба «Милан» и «Ювентус» по-прежнему претендуют на бельгийца. Витсель очень польщен интересом двух грандов и принял твердое решение покинуть берега Невы.
    Сообщается, что «Зенит» отпустит игрока бельгийской сборной только за 30 миллионов евро. На данный момент официальных предложений по Витселю не поступало.

    Источник: Football Italia

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    04.08.2015 17:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 5 августа 2015, 05:06

      комедия продолжается.

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      Рейтинг: +43

      Jeber 5 августа 2015, 04:59

      не, ну в качестве первого платежа - 30 млн - это нормально, в следующем ещё 30 млн, потом 20 млн и в 2018 ещё 20 млн.

      0
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      Рейтинг: +13

      dan_ik 5 августа 2015, 02:23

      не нужен он Юве, как болельщику Юве мне очень обидно что вместо Видаля взяли хрустального Хедиру......, да и Мората прогрессирует, зачем еще больше конкуренции на позицию....

      0
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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees 4 августа 2015, 22:36

      че за[Соблюдайте правила]сидят в редакторах, почему не долго отправляются комментарии

      0
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      Рейтинг: +14

      NikGP 4 августа 2015, 20:54

      Нельзя отпускать Витселя из Зенита! Игрок такого уровня необходим питерцам. Но, с другой стороны, если он примет решение о переходе в итальянский гранд, это будет новый этап в его профессиональном развитии. В любом случае, нужно уважать его выбор.

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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 4 августа 2015, 20:53

      да не отпустит его зенит

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 4 августа 2015, 20:23

      Какие 30? Кем сообщается?
      Здесь недавно сообщалось, что только за 100!
      А ещё недавнее - что уже перешел.
      :-)

      -1
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      Рейтинг: +13

      k1llerS_Pro 4 августа 2015, 19:13

      Ювентусу он больше подойдет)

      1
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      Рейтинг: +293

      1897 4 августа 2015, 19:01

      Как сменщика Хедиры,когда тот в лазарете,хотелось бы видеть Витселя в составе Ювентуса,но 30 лямов Юве не заплатит за Акселя.Стураро или Перейра будут составлять трио в центре поля вместе с Маркизио и Погба.Что-то мне это трансферное окно напоминает прошлогоднее,когда Конте психонул и ушел из Ювентуса - просил у руководства одних исполнителей,те ему совершенно других или вовсе отнекивались,ну хоть тогда костяк сохранили,а что сегодня мы видим!?!Цирк.))))Уходят ввиду возраста и ностальгии по родине Пирло и Тевес,ни с того ни с сего продают Видаля,что мы видим взамен:непонятный и почему-то такой не дешевый Дибала(Тевес),хрустальный и такого же возраста,как и Видаль, Хедира.Ювентус провалит этот сезон конкретно,я уже не говорю о ЛЧ,в самой Серии А будут большие проблемы.Манджукич,да,замена Льоренте шикарная,но зачем Аллегри Дзадза,при играющем Морате?Правильно,незачем,тренеру нужен треквартиста,а Маротта решил подсунуть вместо ушедших двух системообразующих полузащитников одного вечно травмированного опорника и нападающего из Сассуоло,ну откуда же еще как ни из сассуол разных,разве Маротта посмеет приобрести у Челси или Баварии треквартисту,если они не свободные агенты))).Болельщиков Ювентуса призываю быть готовыми к большим проблемам в наступающем сезоне.

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      Рейтинг: +129

      Кукуха 4 августа 2015, 18:53

      В Милан его сливайте, Юве он не нужен!!!

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