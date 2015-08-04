«Милан» и «Ювентус» продолжают борьбу за Витселя

комедия продолжается.
не, ну в качестве первого платежа - 30 млн - это нормально, в следующем ещё 30 млн, потом 20 млн и в 2018 ещё 20 млн.
не нужен он Юве, как болельщику Юве мне очень обидно что вместо Видаля взяли хрустального Хедиру......, да и Мората прогрессирует, зачем еще больше конкуренции на позицию....
че за[Соблюдайте правила]сидят в редакторах, почему не долго отправляются комментарии
Нельзя отпускать Витселя из Зенита! Игрок такого уровня необходим питерцам. Но, с другой стороны, если он примет решение о переходе в итальянский гранд, это будет новый этап в его профессиональном развитии. В любом случае, нужно уважать его выбор.
да не отпустит его зенит
Какие 30? Кем сообщается?
Здесь недавно сообщалось, что только за 100!
А ещё недавнее - что уже перешел.
:-)
Ювентусу он больше подойдет)
Как сменщика Хедиры,когда тот в лазарете,хотелось бы видеть Витселя в составе Ювентуса,но 30 лямов Юве не заплатит за Акселя.Стураро или Перейра будут составлять трио в центре поля вместе с Маркизио и Погба.Что-то мне это трансферное окно напоминает прошлогоднее,когда Конте психонул и ушел из Ювентуса - просил у руководства одних исполнителей,те ему совершенно других или вовсе отнекивались,ну хоть тогда костяк сохранили,а что сегодня мы видим!?!Цирк.))))Уходят ввиду возраста и ностальгии по родине Пирло и Тевес,ни с того ни с сего продают Видаля,что мы видим взамен:непонятный и почему-то такой не дешевый Дибала(Тевес),хрустальный и такого же возраста,как и Видаль, Хедира.Ювентус провалит этот сезон конкретно,я уже не говорю о ЛЧ,в самой Серии А будут большие проблемы.Манджукич,да,замена Льоренте шикарная,но зачем Аллегри Дзадза,при играющем Морате?Правильно,незачем,тренеру нужен треквартиста,а Маротта решил подсунуть вместо ушедших двух системообразующих полузащитников одного вечно травмированного опорника и нападающего из Сассуоло,ну откуда же еще как ни из сассуол разных,разве Маротта посмеет приобрести у Челси или Баварии треквартисту,если они не свободные агенты))).Болельщиков Ювентуса призываю быть готовыми к большим проблемам в наступающем сезоне.
В Милан его сливайте, Юве он не нужен!!!