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    Месси получит вызов в сборную Аргентины на матч с Мексикой

    Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино дал понять, что вызовет нападающего Лионеля Месси на следующий матч национальной команды против Мексики.

    «Месси не делал себя недоступным на матч с мексиканцами. Вы все увидите сами, когда я оглашу состав на следующей неделе. Я не представляю команду без Месси. Для Аргентины это было бы огромным разочарованием - потерять лучшего игрока мира», - сказал Мартино.
    Напомним, ранее была информация о том, что Лионель Месси может завершить свою карьеру в сборной.

    Источник: Football Espana

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    04.08.2015 13:35
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +8

      "-cska-" 4 августа 2015, 18:57

      +

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 4 августа 2015, 14:51

      Правильно

      0
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      Рейтинг: +24

      Jack Frost 4 августа 2015, 14:33

      0
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