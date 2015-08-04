Месси получит вызов в сборную Аргентины на матч с Мексикой

Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино дал понять, что вызовет нападающего Лионеля Месси на следующий матч национальной команды против Мексики.





«Месси не делал себя недоступным на матч с мексиканцами. Вы все увидите сами, когда я оглашу состав на следующей неделе. Я не представляю команду без Месси. Для Аргентины это было бы огромным разочарованием – потерять лучшего игрока мира», – сказал Мартино.



Напомним, ранее была информация о том, что Лионель Месси может завершить свою карьеру в сборной.