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    • Маньяков: «Бородюк — оптимальный тренер для сборной России»

    Маньяков: «Бородюк — оптимальный тренер для сборной России»

    Известный агент Александр Маньяков прокомментировал информацию о том, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий чуть ли не единственный кандидат на пост наставника сборной России

    – Во-первых, я очень тепло отношусь к Слуцкому, он один из сильнейших специалистов нашей страны, но совмещение постов не пойдет на пользу ни национальной команде, ни клубу, – приводит слова Маньякова корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко. – У армейцев короткая скамейка запасных, так что тут подвижки в тренерском штабе могут породить ряд больших проблем. Если Леонид Викторович возглавит сборную и сможет грамотно выйти из сложившейся ситуации, то он просто красавчик.
    – Кого, на ваш взгляд, надо поставить у руля сборной России?
    – Оптимальная кандидатура в оставшихся матчах отборочного цикла чемпионата Европы-2016 — Александр Бородюк. Он имеет опыт работы в национальной команде при нескольких специалистах, да и очень неплохо зарекомендовал себя на клубном уровне.
    – Почему тогда сейчас говорят,что Слуцкий — это чуть ли не единственный кандидат на данную вакансию?
    – Если честно, то понятия не имею. Думаю, что руководителям российского футбола в этом плане виднее.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2015 15:24
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    Комментарии (4)
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    nahan
    1438606603
    Бородюк работал в сборной и есть определенный багаж опыта.
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    ПФК ЦСКА Моscow
    1438619639
    кого не назначай ничего путного не выйдет
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    ologreds
    1694997486
    numo437660
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