Маньяков: «Бородюк — оптимальный тренер для сборной России»

Известный агент Александр Маньяков прокомментировал информацию о том, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий чуть ли не единственный кандидат на пост наставника сборной России

– Во-первых, я очень тепло отношусь к Слуцкому, он один из сильнейших специалистов нашей страны, но совмещение постов не пойдет на пользу ни национальной команде, ни клубу, – приводит слова Маньякова корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко. – У армейцев короткая скамейка запасных, так что тут подвижки в тренерском штабе могут породить ряд больших проблем. Если Леонид Викторович возглавит сборную и сможет грамотно выйти из сложившейся ситуации, то он просто красавчик.



– Кого, на ваш взгляд, надо поставить у руля сборной России?



– Оптимальная кандидатура в оставшихся матчах отборочного цикла чемпионата Европы-2016 — Александр Бородюк. Он имеет опыт работы в национальной команде при нескольких специалистах, да и очень неплохо зарекомендовал себя на клубном уровне.



– Почему тогда сейчас говорят,что Слуцкий — это чуть ли не единственный кандидат на данную вакансию?

